媳婦過年回婆家就該包辦所有家事嗎？一名人妻發文表示，自己日前回婆家，手受傷卻還被婆婆要求去洗窗戶，終於忍不住，第一次拒絕了婆婆，未料婆婆的反應讓她非常訝異，甚至還懷疑錯的事不是自己。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，因為腕隧道症候群緣故，抓東西會容易手麻無法出力，甚至有時連拿筷子都有困難，近期頻頻去看中醫針灸治療，沒想到回婆家後，婆婆明知她的狀況，卻還是要求她去洗廚房窗戶，「去把窗戶拆下來，我洗窗，你洗框」。

原PO說廚房窗戶自己手沒事的時候就常洗，原以為這次手受傷，婆婆會體諒她，沒想到還是一直使喚她，終於鼓起勇氣，第一次對婆婆說出「我不要」，原以為婆婆會大發脾氣，對她又吼又罵，沒想到只是碎念一下就走人。事後餵完孩子，下樓發現婆婆自己拆下窗戶洗，心軟忍不住上前去幫忙，還打趣說瞬間覺得錯的是自己。

網友看到後紛紛留言：「好久沒看到這種正面文章了」、「要快去看骨科手才會好」、「恭喜踏出第一步」，但也有人直言，認為原PO不該心軟：「這一心軟，以後又有理由使喚你了」、「不能心軟啊，要硬起來才不會被欺負」、「我之前就是心軟，最後發現只有我在忙」、「一時的心軟，往後日子惡性循環，你會跳脫不了」。