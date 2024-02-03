打麵糊也難不倒蔡黃汝。（粘耿豪攝）

除了製作蛋糕體，蔡黃汝還要設計蛋糕面。（粘耿豪攝）

蔡黃汝（右）跟李玉璽挑戰做蛋糕，在前置作業時有說有笑。（粘耿豪攝）

蔡黃汝（豆花妹）主持中視《飢餓遊戲》邁入第3年，該節目去年在男友阿璞的助攻下，順利獲得金鐘獎肯定。日前她接受本報專訪，提及即將到來的情人節，蔡黃汝坦言2人不太特地過節，反而很珍惜平凡相處的日子，「將心比心很重要」。

蔡黃汝與男友阿璞低調穩交多年，當年靠朋友牽線，相處半年多才變成情人。小倆口都很在意彼此感受，但不特地過節、送禮，反而是注重日常相處，「將我們要做什麼事，都會跟對方知會一聲，很重視彼此感受」。

她去年大方現身八三夭演唱會，阿璞也回禮，在台上霸氣幫《飢餓遊戲》拉票，回想當時情景，蔡黃汝害羞地笑了，「很感謝他的幫忙，賺到了」。

歷經年輕時轟轟烈烈的戀愛，蔡黃汝更想要的是細水長流、雙向奔赴的關係，「本身的個性滿獨立，在愛情中，一開始會依賴對方，後來發現快樂是能自己創造的，也看了很多書，覺得取悅自己的樣子很迷人」。她也不諱言說，其實儀式感可以自己打造，「若都渴望對方給予，期待落空後又心情差，覺得那樣就有點笨」。

她與阿璞的感情隨著時間浮上檯面，常被關心是否要結婚？是否要生娃？蔡黃汝總抱持隨緣心態，不會特別有壓力，目前也沒凍卵，很享受能擁有各自空間、私下又能甜蜜相處的平淡日常。

入行10多年，蔡黃汝笑言，當初會進入演藝圈就是個意外，不過做著、做著就慢慢習慣、愛上這份帶給別人正能量跟開心的工作。

而她近年常研究人類圖，探討人生活著的意義為何？用另一個面向了解自己、滿足心靈需求；至於活著的意義是什麼？蔡黃汝可愛地說：「我覺得就是體驗，每個階段會遇到不同的人事物，開心的、不開心的，都是過程。」她侃侃而談，並期待2024年能繼續產出新作品，帶給粉絲滿滿的愛。