曾智希2022年8月與大她11歲的陳志強結婚，去年先完成凍卵，積極備孕「做人」的這對明星夫妻檔2日晚間出席三立「好運龍來」尾牙，透露要努力拚「龍寶寶」，曾智希說自己最近正在看中醫、吃中藥調理身體全心備孕，陳志強驚曝老婆前一天才被中醫師警告她這樣太瘦，「懷孕的話恐怕會有生命危險！」

目前體重48公斤的曾智希說，醫生告訴她「妳這樣會有生命危險喔！至要胖到52公斤」，坦言自己聽了也嚇一跳。被問中藥那麼苦吞得下去？她笑回：「不會很苦！他（指陳志強）現在也在吃中藥，我們兩個一起吃。」至於陳志強為何也需要吃中藥？曾智希半開玩笑說「這很難啟齒耶」，莫非有隱疾？他本人趕緊解釋：「醫生把了我的脈後說你都在消耗你的天賦，說我基因很好，但其實外強中乾，只是看起來很好，但身體沒那麼強，都是在消耗自己的能量。」

關於做人進度，兩人表示，目前是人工和自然受孕雙管齊下、努力嘗試，曾智希專心備孕、暫時沒有拍戲計畫，陳志強則先主持節目，戲劇就看後面的安排。他並主動透露：「昨天才去領100萬準備包紅包，包含包給她的爸媽、節目的工作人員」，坦言這是有史以來包最多紅包的一年，被解讀應該也是「賺最多」的一年，他笑回：「還不是最多，以後會再更多！」農曆春節他會陪曾智希回娘家、跟爸媽一起出去玩，曾智希充滿期待地說：「過完年會去滑雪，趁還沒懷孕趕快去滑一下！」