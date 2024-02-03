綠白互槓誰主動喬立院龍頭，醫界大老陳永興主動出面還原，稱1月31日接到民眾黨主席柯文哲來電提合作，但民眾黨則抖出是有稱代表民進黨高層的中間人牽線，柯才致電陳。柯文哲2日深夜表示，此一事件顯示民進黨在立法院長選舉一局派系鬥爭，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜，下周他將正式採取法律行動，以訟止謗。

以下為柯文哲臉書：

立法院長選舉前，藍、綠都有許多人居間穿梭，希望爭取 #民眾黨團 的支持。

各方來訊，我都秉持善意、以禮相待。但後來太多了，實在太擾人，我還拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨黨團面對面座談，減少大家的困擾。投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來我辦公室，告訴我民進黨考慮院長投給黃珊珊，請我聯絡可以代表 賴清德副總統的陳永興醫師，中間人並且在我辦公室用她的電話打給陳醫生，我們短暫交談，隔了幾個小時後，中間人又多次打來，我沒有接到，對方就傳陳醫生電話號碼來請我回電，非我主動致電。陳永興醫師今天的聲明稿，不知是他本人不知道還有前面這段，還是直接省略，只說他接到柯文哲電話，使外界以為是柯文哲主動去提交換條件。

1/31當晚10點，我緊急召開黨團線上會議，將民進黨方傳來：「民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌」的提案交由黨團立委討論，大家決議：#民眾黨仍要自推人選。

於是，我將決議傳給陳醫師，內容為：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，…至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定」我也明確表示「我們不會投新潮流(蔡其昌)」。

試問，如果「珊昌配」是由我提出，我怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？而陳永興醫師則回覆我「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會，…」。

我感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但我也完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，此一事件顯示民進黨在 #立法院長 選舉一局 #派系鬥爭 ，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜。

是故，下周我將正式採取法律行動，以訟止謗之外，我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。