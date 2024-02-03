飛機原本計畫以牛隻拉到展示場，但牛怕會轉動螺旋槳，最後改由人力拉動，並燃放鞭炮討吉利。（蔡顯國提供）

飛機原本計畫以牛隻拉到展示場，所以繩索前端裝上一個牛軛。（蔡顯國提供）

機艙內可以坐人，並展示許多金門老照片。（蔡顯國提供）

金門藝術家蔡顯國在他打造的飛機裝置前，說明這次裝置暨影像展的理念。（蔡顯國提供）

蔡顯國造飛機 呼喚金門戰地記憶

金門藝術家蔡顯國在命名「蔡園」的自家菜園，以再回收的鋁質屋片、角鐵鋼管、機車輪胎、玻璃纖維板等材料，親手打造一架編號0823的飛機裝置，機首還有會旋轉的螺旋槳，機艙內放置數十張金門當地懷舊老照片，舉辦裝置暨影像展，藉此向金門土地致敬。

蔡顯國出生於軍管時期的金門，當時兩岸緊張對峙，童年戰地的歷經讓他留下深刻印象，他表示，1950至1960年代，金門派駐兩架美援的Cessna L-19／O-1 Bird Dog鳥狗（或稱獵鳥犬）輕型觀測機，負責對大陸沿海偵查觀測，以及散發心戰傳單等任務，1972年，其中一架L-19遭共軍擊落，墜毀在廈門海邊，造成飛行員黃春強、觀測官陳錫津兩名軍官殉職。蔡顯國小時候曾目睹小飛機在空中急速俯衝翻滾，再從低空拉飛起來等驚險動作，還跟紅髮外籍飛行員打過招呼。有感於金門當年戰地歷史逐漸淡出國人記憶，現在許多年輕人更全然不知，蔡顯國發想利用自家農地，打造菜園裡的戰機藝廊，這個特別的經驗成了他這次創作的發韌。

因為菜園現場不利於施作，蔡顯國先在住家焊接組裝，他參考L-19／O-1造型，蒐集相關回收材料，以接近1：1比例，花了一個月打造一架6X4.5公尺的飛機模型，機身繪有國徽，垂直尾翼畫上風獅爺，由於內裝並無任何動力裝置，機首的螺旋槳必須靠風力推動，機艙內擺放他數十年拍攝及蒐藏的金門老照片，準備讓民眾自由參觀，原本打算用牛隻將飛機拉進菜園展示，不料牛隻害怕螺旋槳轉動，不敢靠近飛機，臨時改由一堆人拉著飛機前進，牛隻拉飛機的有趣場景終究未能出現，但仍吸引許多民眾圍觀。

雖然只是小小的裝置影像展，對於常年關心金門文化議題的蔡顯國而言，這是另一次愛鄉土的具體行動，高中到台灣念書，後來返回金門，常年用相機記錄家鄉風土人情，也深入踏查軍事遺跡和各處歷史建物景觀，訪談耆老、資深老兵，許多文化界人士赴金旅遊研究，他經常擔任引路解說人，如今又在金門小徑村特約茶室展示館對面的農田，為金門創造另一個打卡景點。