前總統馬英九親筆書法春聯，是每年過年的熱門款，今年他和夫人周美青共同署名，寫下「塵祛滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，民眾索取踴躍。國民黨台北市議員鍾沛君表示 ，文山區一間麵館出現一位戴著墨鏡、口罩的女性，親自送上捲好的春聯，接著瀟灑的揮揮手便轉身離開。國民黨青年部留言表示，「啊啊啊！最帥的第一夫人（尖叫聲）！！」

鍾沛君2日在臉書粉專貼文表示 ，她下午在文山拜訪，其中一站是到 小白ㄔ麵館，恭喜小白哥最近剛升格新手爸爸。小白哥一看到她，立刻眉開眼笑的和她分享今日奇遇，說中午有個一身黑衣黑褲，戴著墨鏡、口罩的纖瘦女性，左手拎個購物袋，右手拿著幾捲長條形的東西，走進店裡喊他。

鍾沛君接著表示，故事聽到這，她正想是不是需要聯絡轄區員警來關心一下有什麼治安事件，直到小白哥秀出他下載來珍藏的畫面：上門的這位女性邊說「新年快樂」，一邊親自送上捲好的春聯，在沒有驚動任何人的片刻完成「敦親睦鄰」，接著瀟灑的揮揮手便轉身離開。

媒體人謝曜州留言表示，「美青」。國民黨青年部也表示，「啊啊啊！最帥的第一夫人（尖叫聲）！！」