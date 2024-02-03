洪浩竣最近在八點檔《愛的榮耀》飾演檢察官，有相當精彩的表現，雖然是以演員身分被大家認識，但其實他一直有歌手夢，多年來也持續創作，先前終於推出首張個人EP《安身》，坦言進入演藝圈前從沒想過要當演員，「很多人認為我是因為拍戲，所以順便來唱一下，但我不是這個心態，只是單純喜歡唱歌。」

原本對於演藝圈沒有憧憬，但洪浩竣在陪朋友試鏡時被相中出道。（圖／侯世駿攝）

與許多明星的故事一樣，洪浩竣當初因為陪朋友試鏡廣告，被導演相中而出道，大學讀工程相關科系的他原本並沒有想進演藝圈，只把拍廣告當成打工，但後來越拍越有興趣，爸媽也不反對，只要求他要完成學業，而他也完成爸媽的期望，讀到碩士畢業，並漸漸從廣告圈拓展到戲劇圈，累積了不少的人氣。

洪浩竣目前在《愛的榮耀》飾演檢察官。（圖／翻攝自洪浩竣臉書）

2018年時洪浩竣與李國毅、謝欣穎合作的《1006的房客》播出，這是他第一部演出正式角色的戲劇，後來又參演《女力報到－正好愛上你》、《國際橋牌社》等劇，並開始接觸八點檔《美麗人生》與《愛的榮耀》，但他坦言自己一開始有點排斥拍八點檔，「原因是我的台語不好，沒辦法完全呈現自己，光要把台詞記好已經花很多時間，沒辦法花太多心思在演技上。」

因為台語不好，洪浩竣原本對演出八點檔有點抗拒。（圖／侯世駿攝）

此次洪浩竣在《愛的榮耀》中有吃重戲分，苦笑說：「壓力很大，但我被推著走，還是得上。」幸好遇到的演員及前輩們都非常照顧他，讓他整個人放鬆許多，但八點檔的高壓拍攝模式還是讓他有點吃不消，透露曾經拍到凌晨3點才收工，隔天7點又要開始梳化，問及之後若又有八點檔邀約是否還會答應？他表示：「我不會把話說死，但希望沉澱一下，因為八點檔真的沒什麼生活空間。」

雖然一直與交響樂團有合作，但遲遲沒有自己的作品讓洪浩竣有點失落。（圖／侯世駿攝）

雖然已經在戲劇方面取得成績，洪浩竣仍心繫歌手夢想，他曾在2016年推出單曲〈關於〉，這些年來也跟交響樂團合作，從中山堂唱到國家音樂廳，讓他的台風越來越好，累積不少音樂能量，不過也坦言太久沒有自己的作品讓他很沮喪，甚至不想再繼續唱歌，幸好終於有了發EP的機會，讓他再次找回愛唱歌的初衷。

苦等多年洪浩竣終於推出首張EP《安身》。（圖／侯世駿攝）

EP名稱《安身》取自洪浩竣英文名字「Anson」的諧音，並由他親自作詞，談到寫這首歌的靈感，他表示自己很相信緣分，「很多時候要遇見一個人需要緣分安排，越過時空傷痕，慢慢尋找到彼此，只要對方在，那個地方就是我們的安身之處。」至於是否找到自己的「緣分」？他笑說：「之前覺得我35歲前一定會結婚，跟身邊的人都這樣講，但跟前女友分手之後，覺得單身很開心，好自由。」

單身4年的洪浩竣對感情抱持隨緣態度。（圖／侯世駿攝）

目前36歲的洪浩竣已經單身近4年，談到理想型，他表示對方一定要孝順，而且雙方的價值觀不能差太多，外型方面他喜歡笑起來好看、沒有距離感的女生，演藝圈中許瑋甯就是他的女神，「雖然她看起來有點像冰山美人，但也有平易近人的一面！」他也透露家人現在已經不會催婚，認為隨緣就好，「我現在真的沒有心思，每天都好忙，想先多存一點錢，希望把自己跟工作顧好，有多餘的力量再去照顧別人。」