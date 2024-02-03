「其實我選擇戲的方式很直覺，在看劇本的時候，有些劇本真的就是會讓妳腦海中超級多的畫面，好像那個電影或是這部戲，已經在妳腦海裡面拍出來，這種對我來說就是一定要接，好像就是個劇本很完整，而且可以給演員很多的想像空間了，這種就是我會特別想接的。」

演了超過20年的戲，隋棠的戲路之寬，寬到超越很多女演員的界線，像這次新作品《非殺人小說》，一開始就讓大家知道她在戲裡會喪命、會是一具大體……但是大體會講話，藉由她來誘發出整個故事、所有人物的關聯，隋棠回憶劇本一拿到手，只花了40分鐘就全部看完，「闔上的時候心裡面其實是非常激動的，會覺得好像收到一個好棒的禮物」，馬上轉頭跟經紀人說「我們接吧」。

「看到劇本的時候會，妳就是會覺得好像中樂透，有一個這麼好的角色，因為說真的好的劇本不多，每個演員都在等好的劇本、好的角色，而且還要可能是真的適合自己，因為我相信每個演員都一定遇到過妳沒有辦法進入角色的這種時刻，或是有一部戲妳可能非得接，但妳其實並不認同這個劇本，或是說它並不是真的適合妳的這種狀態，我覺得每個演員都會有，但是也因為這樣子，會顯得這一些好的劇本，好的角色，更是分外的珍貴。」

（圖／林士傑攝）

《非殺人小說》不是隋棠第一次在作品裡面演大體，她的第一部電影作品《命運化妝師》就已經挑戰過，拍完了，卻讓隋棠抽離角色抽離得很辛苦，《命運化妝師》是電影、篇幅不多，可是角色很深、痛苦也很深，所以要告別很難。另一部讓隋棠有點難抽離的，就是讓她演技備受肯定的《犀利人妻》。

「因為我們是邊演《犀利人妻》劇本還在邊寫，所以對我們演員來說，也不知道後面會發生什麼事，真的就是隨著角色在經歷那一切，所以那個心情的起伏，是很真實、很濃烈。」如果以現在的身分跟狀態願不願意再挑戰一次？隋棠說：「我會願意耶，而且我會覺得可以表現得更好。」

（圖／林士傑攝）

在別人看來很難詮釋的、很辛苦的，對隋棠來說就是「因為角色本身太有趣了，所以可以忽略掉這些」，詮釋大體在大太陽下被運送，為了要強化死前有看到是被誰殺的、死不瞑目的狀態，所以眼睛睜開，也就只是覺得稍微不舒服、被太陽刺眼到流了眼淚，「好像也就這樣而已，但整個過程是非常好玩的」，要打動演員隋棠，有趣至上，演完了、殺青了，準備跟這個角色說再見了。

「《非殺人小說》我覺得出來不難，因為我演的角色『林夢』，她的面向是跟我非常不一樣，可以說根本就不是我，所以要脫離反而容易。反而是有些相近的，妳可能要用到一些自己的生命經驗的、甚至是一些痛苦回憶的，這種對我來說重疊很多的時候，要分離反而比較難一些。」

（圖／林士傑攝）

「這個角色有趣的地方、當初吸引我的地方，也就是其實林夢這個人，她到底是什麼樣貌沒有人知道，因為所有人看到的林夢，都是他們自己以為的，他們感受到的、或他們希望的，所以他們可能出發的角度有出於嫉妒、出於羨慕、出於愛慕……都有可能，所以在這部戲裡面的林夢樣貌是非常非常多的，只有看到最後，你才會知道，她到底是一個什麼樣的人，是個好人？是個壞人？是個狐媚的人？還是一個非常正派的人？那個樣貌真的要到最後才會浮現。我記得每天如果知道要去拍《非殺人小說》，我出門都好愉快。」

這是一半的隋棠、身為演員的隋棠，雖然有了家庭、有了子女，但仍舊在演員這個角色尋找無限的可能性跟樂趣。

（圖／林士傑攝）

隋棠

生日：10月22日

2003年演出電視劇《舞動奇蹟》等作品成為演員

2010年演出電視劇《犀利人妻》入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎

2010年演出首部電影作品《命運化妝師》

2024年演出電視劇《非殺人小說》，1月17日18:00起將在台灣和東南亞的CATCHPLAY+ 數位影音平台、愛奇藝國際站同步上架，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20:00和21:00同步跟播，每週更新2集。

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