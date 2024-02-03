立法院正副院長選舉落幕，爆出民進黨、民眾黨選前曾私下溝通。民進黨發言人吳崢爆料，民眾黨主席柯文哲打給「綠營醫界大老」力促白綠合；「綠營醫界大老」陳永興則表示，是先接到柯文哲來電。柯文哲2日怒轟，滿嘴謊言的政黨。媒體人吳子嘉質疑表示，柯文哲可以直接打電話給民進黨主席賴清德，為何要透過第三個人傳話，要黃珊珊當立法院長。

針對綠白喬院長疑雲，吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中表示，民進黨主席沒有權利接到一個電話，就把人換了。所以當天晚上陳永興打這個電話給賴清德時。其實賴清德的處理，基本上是屬於一個禮貌的處理，或是一個禮遇的處理，並不是做實質談判。因為民進黨的答案很簡單，他們黨團已經做決定，沒有辦法變更。除了「起義來歸」，其他沒辦法做。

吳子嘉接著表示，可是為什麼柯文哲不死心，仍然要打電話給陳永興，來推銷黃珊珊當院長。表示這個資訊有個很大的落差，因為賴清德是講一個原則，講黨的立場跟規定，他一聽就知道。

吳子嘉認為，賴清德在台灣，可直接打電話的人，多如過江之鯽，要聯絡賴清德一點困難都沒有，柯文哲、賴清德一定有直接電話，應聯絡得到。 因此，柯文哲可能自己理不直、氣不壯，推銷黃珊珊當院長，他自己知道，這是不合理的要求，也許透過第三個人講了之後，想把它扳回來。

柯文哲2日凌晨在臉書發文還原真相，指出是民進黨高層先透過中間人找上門，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯繫陳永興醫師，他才回電，不料陳永興的聲明卻省略前文，讓外界以為是他主動去提條件。下周他將正式採取法律行動，以訟止謗之外，他無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。