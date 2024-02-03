檢調查獲首起律師組團，當詐團「軍師」協助串證案件！調查局發現，鄭鴻威、楊雅涵、李明潔6名律師，經由鄭鴻威牽線，分別擔任詐騙集團車手的辯護律師，涉嫌趁陪同車手接受檢警偵訊，以及利用律師身分向法院調閱檢察官聲押卷證的機會，透過telegram等通訊軟體將偵訊內容回報給詐團，協助詐團主嫌及車手脫罪；台北地檢署1日指揮調查局台北市調查處12路搜索，漏夜複訊後，2日依涉犯加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪，有串證滅證之虞，聲押禁見鄭、楊、李3人。台北地院3日裁准3人羈押禁見。

另涉案律師林聰豪訊後以45萬元交保、張作詮30萬元交保；律師朱一品因涉案事證仍不足，訊後獲請回。

據了解，這6名律師均來自不同律師事務所，由鄭鴻威負責牽線，找學弟妹一起當詐團「軍師」，洩漏檢警調偵查祕密，協助詐團串證脫罪。本案是檢調首度查獲有大批律師組團，協助詐團串證、脫罪。

台灣高檢署1日要求檢察機關針對律師以專業協助詐團等10類犯罪型態，偵結時具體求刑，北檢表示，會在偵結時對涉案律師具體求處重刑，並移請律師懲戒委員會懲戒。

檢調獲報，2023年8月至9月間，北檢偵辦數起詐團案件，律師鄭鴻威接受詐團委任，替詐團車手進行辯護，鄭另牽線學弟們，引薦給詐團替車手辯護，將偵查祕密洩漏給詐團。檢調不排除鄭鴻威有參與詐團涉嫌洗踐，將一併清查。