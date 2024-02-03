58歲澳洲籍男星河國榮經常在香港戲劇中出現，被稱為「外國人專業戶」，出道至今演出超過300部作品；怎料，他卻在日前被香港警方發現於香港西貢半島一處屋內輕生，享年58歲。

綜合港媒報導，香港警方日前接獲報案，在香港西貢半島大環頭路一處屋內有輕生的案例，經身分確認後發現證實是男星河國榮，且待救難人員到場後河國榮已身亡。

事實上，河國榮來自澳洲昆士蘭，本為新南威爾斯大學醫科生，不過在大學時期愛上香港粵語流行歌曲，1987年隻身到香港，而在港擔任英文老師期間認識了妻子Bonnie，兩人交往8個月便決定結婚；沒多久後，河國榮經無綫電視台召募成為特約演員，自此成為港片、港劇中的「外國人專業戶」，出道至今演出過《新上海灘》、《鹿鼎記》、《衝上雲霄》等高達300多部戲劇作品。

不過，近年來河國榮飽受憂鬱症、右耳基底細胞癌、胃食道逆流等疾病所苦，2020年愛犬也生病，自己的醫療費再加上愛犬的，導致他經濟陷入困境，而去年愛妻病逝，更是給他帶來極大打擊；如今他的離世讓外界相當不捨，紛紛到他社群貼文留言哀弔「RIP，你要和你太太相聚啦」、「小時候看電視劇常看到你出現，感覺像一個認識很久的人走了一樣⋯」。

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