BREAKING:



USA starts airstrikes against Iranian proxy groups in Syria & Iraq.



This vid shows secondary explosions after US planes struck a weapons depot in Al-Qaim, Iraq.



The retaliation for drone strike that killed 3 U.S. soldiers in Jordan has started pic.twitter.com/BKhR9CeDph — Visegrád 24 (@visegrad24) February 2, 2024

為了回應約旦美軍遇襲，一名白宮官員說，美軍2日晚報復性攻擊了伊拉克的3處設施，還有敘利亞的4處設施，為時大約30分鐘。一名五角大廈官員說，美軍在這次攻擊中動用了B-1轟炸機。

綜合外電報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）周五說：「我們認為，打擊是成功的。」不過，他說，目前還不清楚，有多少激進分子傷亡。

而美軍中央司令部（US Central Command）說，為了回應伊朗撐腰的激進分子1月28日對以無人機攻擊駐約旦美軍前哨基地，導致3名美軍死亡，超過40人受傷，他們攻擊了伊拉克和敘利亞境內超過 85 個目標。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國打擊伊朗和敘利亞境內目標，只是「回應的開始」。負責這次轟炸的B-1是遠程重型轟炸機，美軍聯合參謀部作戰主任席姆斯（Douglas Sims）說，這些轟炸機從美國直飛任務地點，中間並未停留。

From the attacks by the US in Syria and Iraq including a weapons depot pic.twitter.com/TIzQgYegws — Mossad Commentary (@MOSSADil) February 2, 2024

此外，席姆斯說，美國有充分信心，能對民兵目標進行精準打擊，並將這歸功於B-1轟炸機。他強調，初步跡象顯示，美方精確地擊中了想要打擊的目標，而遇襲的彈藥和後勤據點發生了多次二度爆炸。

他並指出，周五打擊伊拉克和敘利亞境內目標的時間是根據當地天氣情況而設計的，因為美國希望避免「不必要的傷亡」，而周五是最理想的時機。席姆斯說，儘管美國軍火可以在雲層中使用，但美國一直等到好天氣，「以確保擊中所有正確的目標」。