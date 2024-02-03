今天東北風減弱，北部氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，其他地區晴朗穩定；下周一（5日）鋒面掠過，嘉義以北有劇烈對流發生機率，可能伴隨今年第1道春雷。下周三（7日）鋒面抵達，接著冷氣團南下，小年夜、除夕（8、9日）濕冷探10度；初一到初三（10至12日）轉晴，白天氣溫回升，不過清晨仍有10度以下機率，日夜溫差大。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北風減弱，北部氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨；各地區氣溫：北部16至25度、中部16至28度、南部17至30度、東部16至28度。明天各地晴朗穩定，氣溫續升，東半部偶有局部短暫雨。

下周一鋒面快速掠過，中部以北短暫雨後多雲，北部氣溫降、略轉冷，其他地區氣溫稍降；下周二各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略升。

最新模式模擬顯示，下周三傍晚鋒面抵達，周四降雨範圍擴大至中部，南部山區也有局部短暫雨機率，除夕仍有雨，不過降雨稍減少；周三傍晚冷空氣南下，越接近除夕夜越濕冷，冷空氣以大陸冷氣團機率最高，北部沿海及部分平地降至10、11度。

初一至初三天氣轉晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫回升，入夜強輻射冷卻作用，清晨部分平地仍有10度以下低溫，日夜溫差很大。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，根據歐洲今晨最新數值模式預報結果顯示，下周一清晨到上午受鋒面通過影響，嘉義以北有劇烈對流天氣系統發生機率，並伴隨今年第1道春雷的可能；幸好是個移動性的鋒面天氣系統，影響時間不長，累積降雨量有限。