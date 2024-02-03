美國男演員卡爾韋瑟斯（Carl Weathers）過去在《洛基》系列電影飾演世界拳王阿波羅克里德而全球聞名，成為其代表作；據外媒報導，卡爾韋瑟斯在美國時間1日於洛杉磯家中過世，享壽76歲。

根據《CNN》報導，經紀人馬特盧伯(Matt Luber)向媒體告知，卡爾韋瑟斯周四（1日）在洛杉磯家中睡覺，平靜地離開人間，目前尚不清楚死因。

卡爾韋瑟斯享壽76歲。（圖：達志）

卡爾韋瑟斯的家屬發聲明證實，並指出卡爾韋瑟斯是個傑出的人，過著非凡的生活，對電影、電視、藝術和體育圈的貢獻，留下了不可抹滅的印記，並得到全世界和幾代人的認可。他是一位親愛的兄弟、父親、祖父、合作夥伴和朋友。」

卡爾韋瑟斯求學時展現過人的體育天分，出道前是美式足球員，曾短暫效力奧克蘭突襲者、卑詩雄獅；後來他放棄足球，開始追求演藝事業，試鏡《洛基》時，從未打過拳擊，靠著努力和力求突破的心，成功演活拳王一角。之後，他與阿諾史瓦辛格合作《終極戰士》，其餘知名電影作還有《魔鬼暴警》和《高爾夫球也瘋狂》，他亦執導過多部電視劇包括《芝加哥醫療》、《法律與秩序》和《夏威夷五人組》。

卡爾韋瑟斯2021年加入Disney+影集《星際大戰》系列劇《曼達洛人》中飾演關鍵配角「格里夫卡加」，獲得了艾美獎提名，他也擔任其中一集的導演。《曼達洛人》今年年初剛宣布要出電影版，想不到卡爾韋瑟斯逝世，無法再出現在螢光幕前，令觀眾鼻酸。