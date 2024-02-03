立院龍頭之爭再爆插曲，綠白互噴是誰主動「喬院長」，民眾黨主席柯文哲更揚言提告還原真相。關鍵中間人醫界大老陳永興主動出面曝內情，白營則在昨（2日）晚抖出，民進黨高層不只一個人牽線，引發外界關注。對此，媒體人黃暐瀚提出兩點質疑，一是民眾黨是否會投新潮流推派的副院長、二是推白委黃珊珊選院長，民進黨51席怎麼可能投得下去

針對綠白喬院長一事，黃暐瀚昨日在節目《關鍵時刻》指出，一是民眾黨對於副院長是新潮流到底是可以，還是不可以？現在有兩個版本。

此外，黃暐瀚還提到，立委席次國民黨是52+2，民進黨是51，有聽過壯士斷腕，但有聽過切頭換手的嗎？為了保住左手，把自己的頭送出去。黃暐瀚質疑，「柯文哲人生政壇初登場是2014，選台北市長時民進黨沒有提名，然後就贏了，所以後來思路變成侯友宜讓他就贏了、游錫堃讓出來，黃珊珊就贏了，但柯文哲政壇打滾那麼多年，怎麼還如此不切實際？」

黃暐瀚也指出，立法院長的選舉，游錫堃當院長、黃珊珊當副院長，民進黨表示接受；而國民黨一方也能認同，韓國瑜當院長、黃珊珊當副院長，但民眾黨兩個都不要，卻兩邊都談，想要「讓黃珊珊當院長，藍綠都不要吵」。黃稱，1/31日晚上柯文哲支持者網路上高喊「票投珊珊」，跟1/12晚上白營粉絲相信柯文哲會當選總統一樣。

黃暐瀚不解，「民眾黨希冀綠營51票投給8票，請問51票不投給自己，投給8票的幹嘛？」黃強調，民眾黨還有2026縣市長選舉、柯文哲還要選2028、立法院還有8席立委，結果今天民進黨跟國民黨的可信度、可預測性遠遠超過民眾黨，那柯文哲未來怎麼槓桿？主持人劉寶傑在旁邊補充，「那就沒得玩了」。