網紅林進3日凌晨1點多發文透露阿嬤離世消息，文中他表示，阿嬤走得很安詳，也喊話「下輩子想繼續當您的孫子，或來當我女兒讓我好好照顧妳」；林進過去時常與阿嬤一起拍攝影片爆紅，如今阿嬤離開，粉絲也湧入留言區哀弔。

林進3日凌晨1點多發文提到，阿嬤以非常幸福的方式離開，「阿嬤的生命充滿著愛和歡笑，在這世界上度過了一個豐富的時光。她的離去是一種自然的轉變，一場不可避免的旅程，讓她走向了一個更美好的地方」因此希望粉絲不要傷心，更形容阿嬤的聲明猶如盛開的花朵，留下了美好的印記，永遠留存在大家心中。

文章最後，林進也向阿嬤喊話「阿嬤，願您在另一個美好的世界繼續享受福氣。謝謝你給我們如此美好的回憶，我們永遠懷念您。下輩子想繼續當您的孫子！或來當我女兒讓我好好照顧妳。阿嬤，東進永遠愛妳喔」。

事實上，林進時常在社群分享與阿嬤的互動，吸引大批網友關注而爆紅，之後因阿嬤可愛的模樣深受觀眾喜愛，進而為其設置粉絲專業，而林進也在自己年收入高達400萬時，圓夢載著阿嬤出去玩，溫馨祖孫情感動大批網友。