立法院正副院長選舉由國民黨「韓江配」成功出線，未料卻傳出綠白曾想為院長選舉私下合作，引發議論。對此，有評論認為，此事會「被曝光」，背後恐有兩大意圖。

綠白近日為是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，綠營醫界大老陳永興昨（2）日指出，上月31日他接到民眾黨主席柯文哲來電，並說若民進黨第一輪投票支持黄珊珊，民眾黨願支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？

對此，柯文哲昨則發文透露，投票前一晚，民進黨高層透過中間人來他辦公室，並提到民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯絡可以代表賴清德副總統的陳永興，中間人在他辦公室打給陳永興，短暫交談後，隔了幾個小時中間人又多次打來，他沒有接到，對方就傳陳永興電話請他回電，非他主動致電。

港媒《中評社》今評論指出，此事在民進黨沒成功拿下立法院正副院長位置後便迅速「被曝光」，背後恐有兩大意圖。該評論首先認為，此舉恐是盼外界轉移焦點，避免檢討民進黨落敗的聲浪。

此外，該評論直言，此事無論綠白誰主動，都代表雙方有溝通管道，也有合作可能性，此舉已讓不少藍營人士不滿，質疑柯文哲的兩手策略，也挑撥了藍白未來的合作契機。