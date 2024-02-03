狄克曼去年轉戰光芒牛棚表現優異。（美聯社資料照）

日籍投手藤浪晉太郎成功留在大聯盟，紐約大都會本周末同意1年合約簽下他以及左投狄克曼（Jake Diekman），藤浪的年薪335萬美元（新台幣1.05億），還有最高85萬美元激勵獎金。狄克曼將獲得400萬美元年薪，他去年在白襪狀態很糟，但轉戰光芒之後投出2.18自責分率。

藤浪晉太郎去年在旅美第一季效力運動家表現不佳，僅先發4場就被降為牛棚投手，開季吞下4連敗，擔任後援仍繼續被痛打到8.57自責分率。季中運動家把他賣去金鶯，後半季狀態好轉，在金鶯牛棚投出4.85自責分率，總計單季7勝8敗、7.18自責分率，他仍懷抱著重返先發的目標。

大都會擁有全聯盟最貴的守護神，救援王迪亞茲（Edwin Diaz）預計今年回歸，他去年3月經典賽慶功時右膝受傷，大都會季中戰績不佳，乾脆讓他休兵整個球季。藤浪的問題在於控球，他身高198公分，球速可飆到102.6英里（時速165.1公里），對大聯盟球隊仍有吸引力。

今年大都會陣中還有日籍先發投手千賀滉大，他首季就以優異表現晉升為王牌，將與藤浪成為第4組大聯盟日本組合。先前還有小熊的左投今永昇太、外野手鈴木誠也，道奇的DH大谷翔平、投手山本由伸，教士的投手達比修有、松井裕樹。