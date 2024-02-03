台灣泡麵多樣，其中統一肉燥麵相當受歡迎，有網友分享這款泡麵的新吃法，在泡麵裡加入一包茶包，不但能去油解膩，還會有淡淡的香氣，他從小到大都這樣吃。貼文曝光獲得近萬人回響，網友大讚「溫飽、提神一次滿足」。

一名網友在臉書「廚藝公社」社團貼出照片，只見泡麵中放了一包茶包，他說這碗統一肉燥麵是半夜肚子餓的好選擇，從小到大吃泡麵都會在裡面放茶包，可以去油解膩，而且還會有淡淡香氣，「真的很好吃」。

原PO在統一肉燥麵中加了茶包，幫助去油解膩還飄香。（翻攝廚藝公社臉書）

貼文曝光引發熱烈討論，網友紛紛留言「感覺挺搭的」、「少了油膩感應該不錯」、「原來可以這樣吃啊」、「立馬變肉骨茶麵」、「熬夜好夥伴耶，溫飽提神一次滿足。」

不少內行網友表示「我也喜歡熱牛奶加紅茶包」、「這樣真的超好吃」、「我有試過放韓國的玉米鬚茶包，結果很讚，湯頭不油膩又好吃。」另有網友分享「直接泡高山烏龍茶再丟1片起司片、半杯牛奶，豚骨拉麵就完成了」、「一口肉燥麵，再一口白飯絕配」、「泡乾的，好吃100倍。」