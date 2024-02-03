3日早上6時許，三民區一部31年的老機車突然冒煙，隨後發出火光，而停在一旁的1台電動自行車，5台機車也遭受波及，機車們燒成一團火球，連大樓外牆都遭受波及，1至3樓的外牆遭黑煙吞噬，所幸在警消的全力搶救下未釀成人員受傷。
據了解，7部機車同為一人所有，車主為機車保養廠老闆，平時機車堆放在同一處，若有人機車送修，老闆將會借車給其他車主騎，如今7台機車全面燃燒，老闆也無語面對，至於詳細起火原因仍待調查。
3日早上6時許，三民區一部31年的老機車突然冒煙，隨後發出火光，而停在一旁的1台電動自行車，5台機車也遭受波及，機車們燒成一團火球，連大樓外牆都遭受波及，1至3樓的外牆遭黑煙吞噬，所幸在警消的全力搶救下未釀成人員受傷。
據了解，7部機車同為一人所有，車主為機車保養廠老闆，平時機車堆放在同一處，若有人機車送修，老闆將會借車給其他車主騎，如今7台機車全面燃燒，老闆也無語面對，至於詳細起火原因仍待調查。
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