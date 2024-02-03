河南全黑降雪預報圖嚇壞民眾，陸罕見天氣怎麼回事。（大陸中央氣象台）

大陸「科普中國」微信公號3日消息，「河南天氣預報圖全黑」近日在網路引起熱議，連大陸中央氣象台微博都直呼「離譜」，許多人表示從沒有見過這樣的天氣預報圖。在氣象上，降雪、降雨、降雨+雪都屬於降水過程。在降水量圖中，通常會採用不同的色階來表達不同的降水情況。比如表達降雪的填色通常採用灰色系色階，降雪量低於5公釐時通常為灰色，降雪量（指雪融化後的降水量）越大顏色越黑。

從預報上看，河南大部分區域在本次雨雪過程中的總降雪量為10公釐以上，其中河南部分地區可達20公釐甚至30公釐以上，無怪乎一片深黑。

要知道30公釐指的是降水量，即氣象觀測站將降落的雪融化成水後測得的水深，並不是直觀降雪落地後累積的「積雪深度」。

通常情況下，積雪深度為降雪量的8~10倍。30公釐的降雪量，實際可能對應的是接近30公分的積雪深度。已經會對交通、日常生活造成明顯影響。

這次預報30公釐降水量級不是指24小時內的總降水量，而是為1月31日到2月5日的六天總量，平均分到每天的話大概是5公釐，再對應到積雪深度大約相當於中雪到大雪的程度。

對於河南來說，本次降雪以31日和2月3~4日最大。此外，大陸多地也都會受到本次大範圍雨雪（特別是凍雨）天氣的影響，中央氣象台也分析稱這是2008年以來最複雜的春運氣象條件，需要高度關注與防範，但也無需誇大情況與恐慌。

要注意的是，比降雪危害更大的天氣——凍雨。除了北方的降雪和南方的降雨外，還有一種特別並且危害性很強的天氣現象需要關注——凍雨。

常規情況下，大氣溫度會隨著海拔高度升高而下降。但冷暖空氣交匯時，溫度較低而密度較大的冷空氣容易下沉貼近地面，溫度較高而密度較低的暖溼氣流被抬升，這種「下冷上暖」的溫度層結在氣象上被稱為「逆溫」。

此時雲中的初始雪花下落時，先經過暖溼氣流區融化為水滴，進一步下降經過不太厚的凍結層，形成過冷水滴。此時如果地面（和貼近地面區域空氣）溫度低於0℃時，這些雨滴會快速凍結為冰並覆蓋地面物體，這就是凍雨現象。

如果凍雨較強，大量凍冰會導致路面極滑。若積冰重壓在電線、電塔等電力、通信設備或接觸網等鐵路交通設備，也可能造成電力系統、通信系統與鐵路交通系統等大範圍受影響。

在2月1日，京滬高速鐵路蚌埠南到宿州東區間因為接觸網覆冰，導致大量列車降速甚至較長期滯留，造成明顯影響。

此外，凍結在農作物、建築物等表面的冰，也會對農業、日常生活造成顯著負面影響。本次凍雨事件範圍也是最近十餘年最大的一次之一，且不少地區先前很少遭遇凍雨。相較於強降雪，凍雨區面臨的威脅更大，需要更多關注和防範。

對於受強降雪、凍雨影響的地區，當地需要高度注意對道路交通、通訊、電力系統、農業等方面的影響，及時做好預案和應對措施，個人需要注意防寒、盡可能減少外出（尤其老人、兒童）。若外出無論駕車乘車還是步行，都需要注意防滑。若確有必要，也可以準備部分應急物資。

此外，當前正是大陸春運高峰。結合中央氣象台預報結果，至2月5日，途經強降雪、凍雨區域，尤其是武漢、合肥、鄭州等重要樞紐的人，更需要密切關注天氣和道路交通、列車狀態等資訊，做好應對措施。

而2月6日—8日湖北西部、湖南多地的降雪與凍雨仍將持續，若要前往這些地區，還需要更加注意。