高雄一名藍姓女子與阿國結婚（化名），2023年2月發現阿國臉書對話有訂購花束及訂房的紀錄，但她卻一直沒有收到花束，阿國也沒有邀約一起出遊，直到2023年3月15日，卻發現阿國與前同事莊女的對話紀錄及親密合照。

雙方不僅互道思念外，甚至出現「但照顧你我應該還可以」、「愛我就好」、「不試車怎知道合不合適」、「交往前試車，就是想騙砲？...」2人還互稱「老公」、「老婆」，祝彼此情人節快樂。藍女為此心生悲憤，憤而向莊女提告求償100萬元。

法院審理，莊女否認與阿國間有超出朋友交往的親密互動，莊女還指稱，臉書對話有訂購花束及訂房紀錄，但無法識別阿國是要送花給誰，訂房又要與誰出遊。藍女提出的照片中2人並無牽手、搭肩、摟腰等親密舉動，不能證明2人有逾越之舉。

莊女還說，2人還是同事時，阿國曾告知已離婚，還傳他與藍女的LINE對話給我，藍女向阿國表示：「你自由了！」這可以證明，我確實不知道阿國尚未辦妥離婚手續。

阿國則向法官表示，與莊女是同一個公司的同事，莊女在2022年10月多次晚上打電話給他，有跟她說不想因此鬧家庭革命，莊女就知道我有配偶；2022年12月開始跟莊女有比較親密的交往，都去她家載她上下班，晚上都她在一起，一起出去逛街、吃飯、開房間，也有單獨出遊，發生性行為至少3次以上。阿國還說，2023年2月我有訂花給莊女，也有訂房要跟她去南投住宿，這次也有發生性行為。

法官檢視阿國與莊女對話紀錄，阿國：「你會想我嗎？」、莊女：「你會我就會啊，就跟你說感情是雙向付出，你想我我就想你，你不想我我就不想你」…莊女：「不試車怎知道合不合適。」、阿國：「如果要試車就去租車回去試就好。」、莊女：「哦所以我是租的哦。」…莊女：「愛你，老公情人節快樂」、阿國：「老婆情人節快樂，今天晚上要一起吃飯」。

法官勘驗藍女與莊女的電話錄音，藍女質問莊女，阿國已婚，她與阿國交往就有法律責任時，莊女：「我知道我自已有法律責任呀」、「那時候我就是一個三觀不正的人，所以我就叫他不要再這樣了」、藍女：「當你們在做這件事情的時候，有沒有想到過我的感受？」、莊女：「我有叫他回去啊」。

法官審酌，藍女與阿國結婚多年，阿國卻與莊女不當交往，還發生性關係行為，莊女確實有導致莊女精神上受有痛苦，日前依法判決，認為藍女請求莊女賠償之精神慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。