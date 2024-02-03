為進一步減輕家庭經濟困難的大學畢業生負擔，支持做好2024年大學畢業生就業服務工作，經大陸國務院同意，大陸財政部等4部門發布《關於做好2024年國家助學貸款免息及本金延期償還工作的通知》，對2024年及以前年度畢業的貸款學生，在2024年內應償還的助學貸款利息予以免除，另經貸款學生申請下，本金可延期1年償還

據澎湃新聞報導引述該《通知》3大重點。第一是對2024年及以前年度畢業的貸款學生，在2024年內應償還的國家助學貸款利息予以免除，參照國家助學貸款貼息政策，免除的利息由中央財政和地方財政分別承擔。

第二則對2024年及以前年度畢業的貸款學生，2024年內應償還的國家助學貸款本金，經貸款學生自主申請，可延期1年償還。但按照有關規定，助學貸款期限最長不超過22年，延期貸款不計罰息和複利，風險分類暫不下調。

第三則對國家助學貸款承辦銀行，應按照調整後的貸款安排報送徵信資訊，已經報送的應當予以調整。