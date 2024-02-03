自從「小皇帝」詹姆斯在湖人不敵老鷹賽後，在自己X帳號發了一個象徵倒數計時的沙漏表情符號，外界就開始猜測詹皇打算離開湖人且提出交易要求，不過他的王牌經紀人兼好友瑞奇保羅3日親自出面駁斥，「詹姆斯不會被交易，我們也沒有要求過交易！」企圖平息最近這些交易謠言。

其實不只詹姆斯發了讓人揣測的社群動態，他也突然在2日出戰塞爾提克賽前宣告腳踝扭傷缺陣，事實上他坐在場邊看起來並無大礙，且在第二節才慢慢走出休息室坐到板凳席，自然引發外界更多遐想，如今隨著瑞奇保羅親自出面澄清，看來詹皇只是單純想休息一下。

詹姆斯下個球季跟湖人還有5140萬美元的球員選項合約，他必須在今年6月29日做出選擇，因為他必須等到6月26日NBA選秀大會，目前效力南加大的大兒子布朗尼是否獲選才做最終抉擇，不過南加大最近陷入6連敗困境，布朗尼是否會被選上還很難講。

就算瑞奇保羅都出面駁斥交易謠言，可是向來愛亂放話的《ESPN》球評史蒂芬史密斯卻沒打算放過詹姆斯，他公開放話詹姆斯可以考慮跳槽尼克，不僅因為尼克位居紐約，也在本季拿到不錯戰績，可是洛杉磯球迷恐怕一點也不希望看到詹皇跳槽尼克的事情發生。