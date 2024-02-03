34歲林姓女子1月29日凌晨酒後騎車載朋友上路，因後座未戴安全帽遭警方攔下，警方聽著林女濃厚的大陸口音，隨即詢問身分，沒想到林女竟謊報包姓母親的身分，員警眼看照片相差甚鉅，於是再度詢問，林女竟然突冒一句「我有整型，看起來比較年輕」，讓員警大傻眼，經酒測酒測值為0.48毫克，依公共危險罪、偽造文書移送法辦。

林女喝完紅酒後載友人騎車上路，因後座未戴安全帽遭攔查，員警詢問是否有飲酒，林女也坦承回答有喝紅酒，隨後核對身分時，林女竟謊報母親身分，但因照片差太多遭眼尖警起疑心，核對資料多次錯誤，竟還謊扯「我已經50幾歲了，因為我有整容」，警方半信半疑先於現場實施酒精濃度測試，酒測值為0.48，隨即逮捕送辦。

林女送往分局查證身分，林女才坦承謊報母親資料。據了解，林女來台探視遠嫁台灣多年的母親，與台灣朋友吃飯喝酒，以為經過1個小時後酒精已代謝，才會騎車載友人返家，因擔心自己犯罪後無法再入境台灣探親才會謊報身份，林女後悔莫及和後座男友擁抱告別後，強忍淚水配合警方完成程序，全案依公共危險、偽造文書移送法辦。

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