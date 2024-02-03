新華社報導，中國大陸國家航天局消息，探月工程四期中繼星（鵲橋二號衛星）2日空運抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航太發射場。後續按計畫進行發射前各項測試準備工作。
據悉，中繼星將建立對地中繼通信鏈路，實現月面探測器和地面站之間的通信，為嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等四次任務提供中繼支援。
目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計畫有序推進，鵲橋二號衛星計畫於今年上半年實施發射。
新華社報導，中國大陸國家航天局消息，探月工程四期中繼星（鵲橋二號衛星）2日空運抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航太發射場。後續按計畫進行發射前各項測試準備工作。
據悉，中繼星將建立對地中繼通信鏈路，實現月面探測器和地面站之間的通信，為嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等四次任務提供中繼支援。
目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計畫有序推進，鵲橋二號衛星計畫於今年上半年實施發射。
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