陶晶瑩和李李仁經營的副業辣杯杯與劉姓合夥人鬧翻，先前告上法庭陶晶瑩被判賠，為此開直播還原真相，1日引來劉姓負責人發4點回擊。對此，媒體詢問陶晶瑩回應，她表示覺得對方急了才會跑出來開砲，她也沒什麼好說的，就持續上訴中，今早她更曬出自己用AI做的賀年圖，意有所指希望大家新年快樂、小人退散。

劉男近日曬出4點聲明，其中提及陶晶瑩和李李仁私下言行令他大開眼界，對此，據《三立新聞網》報導，陶晶瑩覺得最近有許多專業人士跳出來分析此案，她覺得對方急了，並曬出照片回應劉男稱3項產品是他獨家研發，但陶晶瑩認為市面上有類似產品，事情繼續上訴中，她也不方便多回應，交給司法定奪。

陶晶瑩回應網友。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

今早，陶晶瑩曬出自己用AI做的賀年圖片，心情不受影響的說：「祝福大家新年快樂，身體健康，闔家平安，事業成功，財源廣進，戀情甜蜜蜜！小人退散、衰運遠離」，並表示：「左邊那張AI寫成20224年⋯⋯⋯祝福大家萬壽無疆」，有網友分享劉男聲明，問：「誰說的是真的」，陶晶瑩回應：「很多受害者來找我，還有很多證據，我只是不想往死裡打⋯⋯⋯不要逼我⋯」。

其他網友見此拱：「我覺得你應該要往死裡打才對 因為他們也是翻臉不認人啊!!」，陶晶瑩說：「因為是別人的法律案件⋯⋯我問一下律師⋯⋯」、「好」。而劉男1日發表了4點聲明，認為藝人不應因為掌握話語權就顛倒是非，他強調對方告他的案件，目前都獲判不起訴，證明他問心無愧，說話經得起檢驗。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。