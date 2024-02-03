九如公園鄰近柴山，位於鼓山區，附近有眾多獼猴，形成獼猴生態意象，因此，工務局也接地氣的將公園打造成獼猴樂園，設置齊天大聖山大王的林間堡壘，並繪製獼猴圖案在上面，讓孩童可以變身成為小泰山，在公園裡穿梭。

工務局表示，市府於112年初打造安全及趣味兼具的遊戲場，以「柴山獼猴」的生態為意象，在公園內打造獼猴樹屋遊戲籠，成為一處極富地方特色的遊戲場域，也為遊憩環境帶來新氣象。

工務局局長楊欽富表示，九如公園特色遊戲場以分齡分區設計，分成主遊戲區、共融鞦韆區及成人體健區。遊戲區以獼猴行為及習性作為元素，設計有獼猴樹屋遊戲籠，具有多功能性，可經由如繩橋、爬架、天梯等各種使用設施搭配滑梯溜下，遊戲籠壁上附有獼猴及樹樣式的造型板，像極了齊天大聖山大王的林間堡壘，旁邊還有共融鞦韆、跳房子及體健設施營造友善共融空間。

公園處補充，獼猴遊戲籠的爬架跟天梯很刺激，孩童就像是森林中的泰山爬上爬下，獼猴造型板很可愛，就像進入卡通世界的城堡，園內也設置成人體健運動設施，讓大小朋友都可以在公園裡盡情地玩耍或休憩。