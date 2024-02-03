下周就要迎接農曆新年，一名女網友昨天到好市多採買零食，看到一款剛上市的夏威夷果，一大盒裡面共有6包，她立刻搬了2盒回家，長輩看到忍不住開來吃，大讚海鹽調味得很剛好，而且小包裝也較好保存。這盒夏威夷果售價499元，網友直呼便宜，「也買了1盒回家，開封就聞到濃濃堅果香。」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文分享，昨天去好市多買過年要吃的零食，剛好看到一款夏威夷果大盒裝，一盒499元，裡面共有6小包，工作人員表示這款是剛上市的商品，原PO一聽立刻搬了2盒回家。

她說家裡長輩等不及過就已經打開來吃，「夏威夷果中有很好的油脂，而且用海鹽提味，真的很好吃，調味很剛好，小包裝也比較好存放。」

許多網友看了也讚「600公克499元，以夏威夷果行情又是剝好殼的，很便宜欸」、「市售混合堅果平均1公克1元，單一夏威夷果這價格算便宜」、「昨天買了1盒回家，一開封就聞到濃濃堅果香」、「這應該是季節性商品，不常出現在好市多。」