不少計程車司機很健談，一名網友分享，某次搭計程車去竹科，熱情司機分享自己曾在竹科當主管，讓他聽了忍不住翻白眼，認為對方在吹牛，但也很好奇「竹科主管開計程車」這件事情有沒有可能是真的。貼文曝光後，一名網友透露，曾聽過有退休的竹科主管開計程車載到外國客人，和客人聊到韌體的bug，竟然直接講解怎麼debug，讓外國客人驚呆。

一名網友在PTT上分享，某天搭計程車去竹科，上車報了地址，司機一聽就說「你知道嗎？我以前也是那邊的主管。」讓原PO忍不住吐槽說，他真的不是很在乎計程車司機的過去，但聽他這麼一說又很好奇「 新竹一堆竹科的主管在開計程車嗎？」

貼文引起網友討論，「真的！聽一位計程車司機說過，他曾經載過一組外國客人，兩人剛好聊到一個韌體的bug，他當場就教那個外國人怎麼debug，讓外國人聽了驚為天人，覺得台灣臥虎藏龍，連計程車司機都會debug」、「認識很多竹科工程師下班都在開計程車，增加收入」、「科技業都這樣，偶爾開計程車賺零用錢」。

不過也有網友吐槽說，竹科又不是只有工程師，也有行政、保全和清潔等各種部門，這些部門也都會有主管，有些人下班或退休以後，想兼職開計程車賺錢，這應該沒啥問題。「我認識的工程師主管都騎車欸」、「退休兼職工作」、「技術員領班也算主管，下班加減賺」、「也可能是退休保全主管來開車」。