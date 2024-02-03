大陸駐菲律賓大使黃溪連：不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。（大陸駐菲律賓大使館）

微信公眾號「中國駐菲律賓使館」消息，中國駐菲律賓使館2日在馬尼拉舉辦龍年新春招待會。菲總統小馬可仕、副總統莎拉分別以書面和視訊方式致賀，菲總統夫人麗莎，外交部代理部長多明哥，參議員皮門特爾、埃斯庫德羅等各界代表千餘人出席。中駐菲大使黃溪連致辭表示，中菲應以友好協商方式，妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。

黃溪連指出，中菲友好交往歷史悠久，以誠相待、守望相助始終是主旋律。過去一年到訪菲律賓很多地方，考察了一些中國在菲項目，結識不少當地民眾，有榴槤種植戶、項目工地工人，也有高校師生、旅遊從業者。在交流過程中，更加真切地感受到，睦鄰友好永遠是中菲關係的底色，這符合兩國的根本利益，也是兩國人民的共同願望。

黃溪連稱，去年初，小馬可仕總統成功訪中。兩國元首多次指出，中菲是一衣帶水的近鄰，應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。當前，中菲關係正處在一個關鍵時刻。雙方應當相向而行，落實好兩國元首重要共識，順應歷史大勢和主流民意，推動中菲關係健康穩定發展。

黃溪連特別感謝在菲華僑華人、中資企業和新聞機構人員、留學生和志願者老師為促進中菲各領域交流合作和增進中菲友好所作貢獻，期待大家繼續發揮橋樑和紐帶作用，為推動中菲關係健康穩定發展、深化兩國人民友誼貢獻更多智慧和力量。

代理外長多明哥現場宣讀小馬可仕總統新春賀詞。小馬可仕表示，農曆新年是中國朋友最隆重、最有意義的節日，有關慶祝活動以及中國文化和社會習俗早已融入菲文化中，菲將春節定為特別非工作假期就證明了這一點。

招待會現場充滿中國祥龍元素，洋溢濃濃年味。