據大陸國家發改委網站消息，近期集中展開重要民生商品保供穩價工作，組織專家、行業協會深入分析2024年特別是春節期間的糧油肉蛋奶與蔬果等供求情況，強調會加強各地重點品種市場價格動態監測和形勢研判，並會同相關部門召開會議，專題研究春節期間保供穩價工作，保障節日期間市場量足價穩。

要確保全力保障春節期間的市場供應和價格平穩運行，具體方向上，大陸國家發改委指出，首先是是加強貨源組織，要求各地認真研判節假日期間人流、物流、天氣變化趨勢，做好消費需求分析，並針對可能受雨雪天氣影響的地區進一步加大備貨力度，全力保障物流暢通。

第二是展開儲備投放和平價銷售，據市場形勢需要，必要時投放小包裝糧油、豬肉、蔬菜等儲備；因地制宜啟動重要民生商品平價銷售，引導價格保持在合理水準。

此外，還要做好終端供應，要求重點商超根據需求變化情況，及時鋪貨上架；合理調配配送人員力量。第四是加強市場監管，加大市場和價格監督檢查力道，引導守法合規經營、依法嚴厲打擊價格違法違規行為，保障市場平穩運行。

大陸國家發改委方面也強調，總體看全大陸的重要民生商品生產形勢穩定向好、市場貨源充足，春節期間保供穩價具備堅實基礎。例如36個大中城市成品糧油儲備可滿足15天以上消費；肉蛋菜看，豬肉、雞蛋也是產能充裕，北方大城市的冬春蔬菜儲備可滿足7天以上消費。