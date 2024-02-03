韓籍啦啦隊女神李多慧，自加盟中職「樂天女孩」每每上台應援都成為場邊最受矚目的焦點，更在台掀起一股「李多慧旋風」，也接到不少代言；如今李多慧的合約到期未來走向備受關注，而她先前也在受訪時表示想在台灣長期發展，日前她上網路節目訪問時也透露，想在台灣買房，更稱「台北、台中、高雄全部都買」。

李多慧日前到YouTube頻道「跟著睿哥Chill買房」擔任來賓，當她被問及會不會想在台灣買房時，用中文回應「我想在台灣買房子」，至於要在哪個地區買她則坦言：「想在人多的地方買，台北、台中、高雄全部都買」；此話一出，許多網友驚訝表示：「想不到多慧野心這麼大，想在北中南都買房」。

事實上，李多慧自加盟「樂天女孩」後，短短的9個月內，收穫了12項代言，如今球季結束，未來將花落誰家備受討論，而她先前接受韓國媒體《MBC》訪問時被問到續約問題，她回應：「還在討論中！」主持人進一步詢問：「應該還會想再去台灣吧？」她也強調：「對的！我還想在台灣長期發展」。