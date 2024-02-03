新北市板橋警分局防治組警官王閔南，素有尋人高手稱號的他，再次出擊，在農曆年前完成另類團聚。

據了解，2010年12月19日，板橋江子翠河濱公園新北橋下草叢，發現一名年約50-90歲，身高約150-160公分的女性水流屍，但因泡水嚴重腐敗，特徵不明顯無法辨識，2011年以無名屍收葬在三芝生命園區。

板橋分局防治組王閔南警員舊案新查，交叉比對未發現有符合的失蹤個案，但完全沒有相關資訊，他也覺得匪夷所思，就用另一個方式，查詢是否有宣告死亡撤尋而未尋獲失蹤相似之個案。

王閔南過濾資料後，發現2022年1月25日有家屬宣告死亡撤銷協尋，家屬曾於2010年11月20日，在三重分局大同派出所報案請求協尋，但因年代久遠一直沒有任何音訊，家屬最終於2022年1月25日至法院宣告死亡撤尋（失蹤人口滿7年可以宣告死亡）。

經與家屬聯繫詳談並告知家屬，「我們警政單位都沒放棄，最怕家屬放棄」，其父親願意採集檢體供警方比對，經比對失蹤人與無名女屍15組體染色體均無矛盾，但未達研判標準，需要女方家屬的粒線體DNA比對，但因無母親及其他手足檢體可比對，一度陷入瓶頸。

經與法醫研究所多次溝通，板橋分局費盡心思後找到姨母，立即前往採集檢體比對粒線體DNA均相符，綜合研判，該為生前在醫院從事護理師工作的失蹤人口與，與無名女屍有一親等血緣關係。

因年邁的老父親在高雄行動不便，要先去開庭取得檢察官發交的相驗屍體證明書後，前往新北市立殯葬管理處辦理相關手續，再前往三芝生命園區把女兒帶回高雄團聚。

因吳老先生已孤身一人，這一路上王閔南都從旁協助與陪伴，包含高鐵訂位、洽詢書記官開庭時能安排一樓讓吳老先生便於行走，最後在三芝生命園區帶回失蹤12年的寶貝女兒，於農曆年前返家完成另類團聚。

「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋分局採驗，或至法醫研究所，僅需採集口腔棉棒3枝比對。