一輛砂石車於3日上午8時許行經國道10號東向3.7公里近鼎金路段翻車，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

要使用國道10號的民眾請快改道。一輛砂石車於3日上午8時許行經國道10號東向3.7公里近鼎金路段翻車，國道警察初步確認無人受傷，散落物占用國10雙向內側及中線兩車道，東向回堵約4公里、西向回堵約3公里。

這起事故的砂石車撞護欄後，其車上砂石散落到西向3.7公里，占用東向與西向的中線與內側車道，高公局南分局、國道公路警察已到場處理事故車輛及散落物處理。至於肇事原因，仍待調查。

國道警察也呼籲，駕駛人上路前應確實綑綁好車上物品，並注意車前狀況，遵照速限行駛，以策安全。