民進黨及民眾黨近日為是否曾遊說立法院龍頭選舉合作一事互槓，綠營醫界大老陳永興昨（2）日稱民眾黨主席柯文哲曾致電提綠白合作可能，柯文哲則發文還原事件經過。對此，曾幫柯文哲操盤LINE官方帳號的吳靜怡（Grace Woo）提及陳永興2021年說過的一句話，並直言他成功預測自己2024年的遭遇。

民進黨發言人吳崢日前稱柯文哲曾致電給醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當院長，此事遭柯文哲否認並揚言提告。然而，陳永興昨發布公開信透露，1月31日傍晚接到柯來電，提出「若民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

針對此說法，柯文哲昨發文還原事發經過，並強調是「回電」而非「主動致電」。對於連日來的風波，柯文哲表示，下周將正式採取法律行動，以訟止謗之外，無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。

對此，吳靜怡今在臉書直言，「以訟止謗」已成柯文哲鬧情緒用的字彙，2022年柯文哲揚言說要告四叉貓，到現在無聲無息，2024年柯文哲要告吳崢，如果再沒告下去，柯文哲不只民調老二是假的，什麼都是假的。

吳靜怡也提到，2021年陳永興曾說「柯文哲那張大嘴巴，會是彼此合作的困難處」，如今也成功預測自己的遭遇。