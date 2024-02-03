軍中流傳不少靈異故事，一名網友日前透過臉書社團「靈異公社」發文指出，指稱他過去所在的營舍，附近有一處位於油庫旁的哨所，不過詭異之處，就是每逢夜幕降臨，任誰也不敢上去，其中原因也無法說清，更有傳聞指稱，總是有阿兵哥看見一名長髮女子，深夜時蹲在水池邊洗頭，洗完還會對阿兵哥說謝謝，最後再將「頭摘下，一併洗淨」。

該網友表示，哨所是一棟二層建築物，白天老兵大多都在二樓摸魚，菜鳥則在樓下負責把風，因此哨所的最大功能就是防查哨官。原PO進一步指出，詭異之處在每逢夜幕降臨，任誰就再也不敢上去。「令人害怕的是哨所周圍，長在油庫上廣大的草原，每到深夜，就伸手不見五指。」他也稱，即便是夏日的晚風吹來，仍會因為這樣的環境而起雞皮疙瘩。

原PO回憶，某次下哨時，一名GY的學長躺在下鋪，盯著他說：「你從油庫哨下來？」他點頭回應後，未料學長卻突然「壞笑」，問他是否遇到一名女子。學長見他仍不明所以，於是笑意更深：「就哨所旁邊那個小水池啊，有阿兵在深夜看到有長髮女人在那邊洗頭，洗完還會對阿兵說謝謝，然後再把頭拿下來洗乾淨啊！」

自此，原PO每逢夜哨，儘管睏意襲來，但總會留意那名洗頭的女子是否出現；不過事實卻是直至他退伍時，仍未曾遇過那名女子。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應：「萬x油庫也有學長借煙的故事，也有掩體戰車下山，兩隻風獅爺那邊」、「我生平兩次看到好兄弟也是在屏東萬x站哨，一次半透明從戰堡走出來 一次大門前面草原全白的人從樹走出來走到另一顆樹」、「我支援過一次油庫，心得是好暗好涼，接近油庫的通常是車場，故事也很多」、「以前在歸仁機場站彈藥庫有一次也是哨所裡一直有翻報紙和雜誌的聲音，嚇到都不敢靠近」、「台中大里火葬場以前也有這種傳說，是以前的員工講的」。

也有網友講述類似經歷，「我以前也在淡水的營區站油庫時，那個油庫後面通往一片樹林，我打瞌睡還把鋼盔拿下來夾在手臂中，隱約中遇到有長官來查哨，我跟他點了點頭，後來突然驚醒後還用哨所的電話問了前後哨點，剛剛有人查哨嗎，都說沒，後來就對油庫的哨點感到恐怖….」

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