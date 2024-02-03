一名網友分享，一位騎腳踏車的女網友幾乎「上空」，僅用一條細黑線擋住胸前重要部位，讓人看了狂噴鼻血，而一旁則有女警看起來像在開罰單，引起網友討論「無罩駕駛被開單！」後來有內行網友說，照片中的女警是被P圖上去的，而女騎士本人也轉發照片開玩笑說「無罩駕駛、沒開車頭燈被開單。」

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》轉發一張照片，只見一位騎腳踏車的女網友，穿著連體的單車褲，胸前春光全都露，只有細細一條黑色的線，壓在渾圓飽滿的胸部上面，擋住了重點部位，讓人看了超級害羞。

照片吸引3千多人朝聖，不少網友留言討論，「行走的炸彈」、「太辣了」、「台灣最美的風景」、「真，無罩駕駛」、「女警開的罰單」、「難怪女生騎車旁邊都吸一堆男生」。另有眼尖網友發現，警察的身型與腿部模糊的狀況，感覺像是P圖。

後來有網友發現，這張照片應是被P圖過了，女警的腳很奇怪，而女騎士本人也大方轉發照片開玩笑說「我被開單了！無罩駕駛、沒開車頭燈。」引起網友熱烈討論。而這位女騎士其實在單車界小有名氣，個人臉書已有9千多人追蹤。