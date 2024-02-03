衣服穿久難免褪色，一名網友發文求助，黑衣服洗幾次顏色就變淡，不知道是不是洗衣精的問題。日本清潔用品公司表示，陽光是造成衣服褪色的主因，翻面陰乾能避免，且衣服乾了就要收起來，別一直晾著；另外衣物纖維摩擦也可能導致褪色或變白，建議把衣服翻面放進洗衣袋清洗。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文求助，他說黑色衣服很容易洗一洗就褪色，不知道是洗衣精的問題還是正常現象。

有網友直言，任何衣物只要不洗就可以減緩褪色問題，「我也是幾乎所有衣物都是黑色，所以超級有感，只能一陣子就忍痛換新的」；也有網友表示衣服曬太陽也很容易變白，「洗、曬請翻面」、「衣服翻過來放洗衣袋洗，曬衣避免太陽直接曝曬。」

日本清潔用品公司獅王表示，陽光是造成衣服褪色的主因，衣物染料受到紫外線影響讓顏色產生變化，若擔心褪色問題，建議陰乾，而且衣服乾了就要收起來，一直晾著不理也可能變色。

另外衣物在洗衣機內清洗摩擦，表面纖維可能被刮傷導致變色，建議將衣服翻面放入洗衣袋再丟進洗衣機洗，或使用預防變色的洗衣精。