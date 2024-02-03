TVBS兩年前爆出主播宮鬥霸凌風波，近日隨著張靖玲提告前東家判決書曝光，她動古彩彥桌上電腦、水晶球的畫面也曝光，又讓整起事件備受關注，受霸凌的古彩彥社群網站引來不少網友留言加油打氣，有人說：「恭喜小兔終於走過陰霾撥雲見日！法律終於還了一個基本的公道！」她無奈說：「怎麼沒見日，繼續被凌遲中！」更坦言戰場很多，現在事情還沒完。

張靖玲等多名主播兩年前爆出疑似霸凌古彩彥，近期張靖玲狀告前東家要求復職，卻被法院駁回，相關的霸凌事項曝光，還有張靖玲戴手套摸古彩彥桌上水晶球的監視器畫面，對此，古彩彥先前尷尬自嘲：「又紅了」，有人提醒她：「忍著就是為了更強而有力的反擊，漂亮的一仗！」，她回應：「戰場很多耶，握（我）的天」，並強調：「應該還沒熬過來，流彈好多，謝謝」。

另有網友回：「加油加油，從小看你的新聞長大」，古彩彥驚訝說：「那...你長大了嗎」，對方回應長大了，古彩彥忍不住打趣說：「好，以後不要再寫從小了(噓)」，有粉絲指出：「當初是因為看到你的姓名很特別，而停下來看你播新聞，也對你的印象很好，總是掛著笑容、自然得播報，常常吃飯配你的新聞～後來看到新聞很震驚，沒想到私底下的你承受了那麼多的惡意對待，又不能把情緒帶到鏡頭前...真的辛苦你了」，古彩彥回：「很謝謝長文安慰」。

而張靖玲日前上節目喊冤，表示此事人資主管當時在處理時，已經跟她說公司決定不定調為「霸凌」，沒想到後續風波都用這兩字形容，她也解釋自己當時會動水晶球，是因為聞到怪味道想要蒐證，戴手套一是因為擔心是不好的東西，二是由於當時疫情嚴重，她只打一劑疫苗，並表示事發之後看清楚人情冷暖，自己也陷入了相信人的恐慌，手上還有很多證據，強調自己百口莫辯。