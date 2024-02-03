最高檢察署昨（2日）公布首波10大重刑外逃人犯，將由檢察機關發函外交部領事事務局廢止、註銷人犯的護照。其中一位是《海豚灣戀人》前童星王欣逸，因殺人遭判17年定讞，卻在交保期間潛逃而被通緝。其實20年前王欣逸就在節目中透露因戲爆紅而被同學霸凌的往事，恐成日後走偏的原因之一。

王欣逸2016年為幫朋友出氣，和同夥林泓嶸拿西瓜刀、球棒在短短20秒內，把曲姓少年活活痛毆致死，一審將他判刑15年，二審考量他犯後只賠償死者家屬6萬元，未再積極與對方協調賠償，加重刑度改判刑17年，三審17年定讞。王欣逸在交保期間逃亡，2021年8月25日遭到通緝，案由是「妨害自由、殺人案」。

王欣逸（中間低頭用手遮者）國二後性情大變，是少年輔育院的常客。（本報資料照片，蔡依珍翻攝）

最高檢察署昨（2日）公布首波10大重刑外逃人犯以及正面照，王欣逸是其中一位，內容寫著判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，出境至上海。

王欣逸被列在十大外逃要犯名單之中。（最高檢提供）

王欣逸出身於隔代教養家庭，從小由爺爺奶奶照顧長大，昔日師長表示，王欣逸7歲時礙於家中的經濟壓力，被父母密集安排參演各大電視劇，連深夜睡到一半都會被叫醒工作，每集片酬約1萬元到2萬元。2003年王欣逸受邀演出偶像劇《海豚灣戀人》，飾演挺身保護「小瓶蓋」的孤兒達達，淚眼汪汪的模樣深植人心，因此闖出名號；13歲時更因《陽光下的足跡》入圍第43屆金鐘獎最佳男配角。

王欣逸小時候活躍於演藝圈。後方為唐從聖。（圖／中時資料照）

不過，王欣逸2004年在節目《康熙來了》透露因戲爆紅後，在學校過得並不順利，常被同學挑釁、拿鉛筆打，他告知老師後，老師便拿木棍修理同學，看到這幕，王欣逸不覺得有什麼好高興的，「因為他是我的同學啊。」

曾和王欣逸合作電視劇《陽光下的足跡》的製作人許家石受訪則透露，王欣逸小時候個性乖巧、懂事、有禮貌，每次都由爺爺奶奶帶到片場，入戲快、很有天分，收工後還會向導演鞠躬道謝。

據警方表示，王欣逸升國二時，一手帶大他的阿嬤罹癌病逝，深深打擊到王欣逸，後來價值觀嚴重錯亂，被友人拉去竹聯幫正堂，為了尋求認同感，經常涉及多起暴力案；升高中後因多次曠課直接辦休學，從此變本加厲，最終走上不歸路，淪為10大重刑外逃人犯，原本大有可為的前途化為烏有，令人不勝唏噓。