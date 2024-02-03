內褲挑選其實大有學問，小心選錯恐對健康造成負面影響。對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩分享挑選男性內褲3原則，包括版型、材質及花色，都有值得留意的重點。其中他提到，素色會比花內褲來得健康，因衣物上多有染劑殘留，其留有塑化劑，恐對「小兄弟」產生危害。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，一件好的內褲穿起來不僅舒適，還能守護男性生殖器健康，並整理出內褲挑選3大重點如下，以供民眾參考：

1、版型：無論是三角褲、四角褲，在版型上都建議多選擇符合身材的款式，太鬆或太緊都容易使得小兄弟不適，不方便行動外，也可能有不易散熱的問題，讓人坐立不安。

2、材質：許多人在挑選貼身衣物時會著重於棉質，主要是透氣、舒適程度有關。不過，純棉的材質可能也會有排汗不佳的問題產生，容易導致悶熱長疹子，建議若是喜歡運動、多汗的男性，可選擇排汗性強的尼龍、縲縈材質。

3、花色：建議多選擇素色會比花內褲來得健康，因衣物上多有染劑殘留，這些染劑裡都會留有塑化劑，恐對小兄弟造成危害，花色越簡單才越安心。

泌尿科醫師呂謹亨先前也分享，挑選男性內褲的重點應以通風透氣材質為主，不管是三角或四角的款式都可以，前者最好有裝睪丸的囊袋設計；後者不建議過於寬鬆，以免睪丸晃來晃去，但若太緊也不好，易導致睪丸溫度上升，每升高1度，精液品質就會下降40%。