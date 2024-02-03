55歲陳姓男子上月底前往士林區美崙街某美容工作室做臉，但卻拿出小刀，架在25歲邱姓美容師身上，最後沒搶到錢倉促逃逸，士林警方循線追查，2日晚在大同區某網咖將陳嫌緝捕到案。

被害美容師日前將經過PO網，表示自己加盟連瑣美容，在美崙街經營美容個人工作室，從事客製化做臉、清粉刺、痘痘等工作，沒想到竟遭客人持刀恐嚇，她心有餘悸，1日她在個人IG上貼文「真的沒想過這種事情會發生在自己身上」、「作完臉不付錢還要搶錢」、「事後想想根本是預謀犯案，誰會身上攜帶刀子，現在打這段文手還在發抖」。

警方調查，陳姓男子上月31日下午前往邱女工作室，事後卻拿刀抵住邱的脖子索討財物，被害人藉故找錢拖延時間，其他店員見狀趁機報警，陳在警方趕到時先行逃逸。

陳男原本在新北市開刺青店，但經營不善停業，事後居無定所且缺錢花用，因曾去過邱女店內消費，認為裡面都是女生，有機可趁所以前往行搶，失敗後他搭計程車前往士林捷運站，搭捷運前往西門站，事後再找朋友借錢，潛藏在大同區的網咖。