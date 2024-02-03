「歌壇東方不敗」張清芳下月將到高雄舉行演唱會，她與宋學仁2020年宣布離婚，近日她在IG曬出和「小鮮肉」兒子現身紐約，去看瑪丹娜演唱會的背影，她和17歲帥兒的「最萌身高差」光看背影竟看不出是母子，更有人笑說張清芳好嬌小，乍看更像是小孩。

張清芳昨(2日)在IG發文，表示近日忙裡偷閒到紐約陪兒子念書開學，假日母子倆去看瑪丹娜演唱會，「讓我最有感的地方是歌迷用心的cos裝扮，用這麼可愛的方式舉動來聽演唱會，讓我覺得最棒的就是觀眾歌迷們了」，並曬出兒子在演唱會結束後牽她的手離開現場，「整路疏散動線非常順暢，是一次很棒的體驗」。

張清芳和兒子去看瑪丹娜演唱會。（圖／翻攝自stella.chang.0831 IG）

張清芳日前到王偉忠電台節目《欸！我說到哪裡了？！》宣傳演唱會，她首度聊到離婚事件，指出有了一點年紀和有信仰後，婚姻對她來說變成了小事，她的個性喜歡用「最快的方式」解決掉自己的痛苦，只是當時離婚小兒子不諒解，跟她冷戰兩年，大兒子相當懂事都理解，更表示自己看最多的就是兒子的臉色。

至於和小兒子如何破冰？張清芳說小兒子後來到她家，看到外婆也在，才明白媽媽對他的愛永遠都在，母子倆才變親近，她也表示去年在小巨蛋開唱是送給兒子到美國念書的禮物，想讓兒子了解她的工作，親眼看到一場演唱會從無到有，更笑說：「我要我小孩知道，媽媽是個Super Star！」