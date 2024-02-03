鄭嫌住處儼然小型倉庫，堆滿各式偷來的沐浴乳、洗髮精等用品，再透過網路賣場轉售。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

鄭嫌得手的洗髮精等用品。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

有慣竊前科的43歲鄭姓男子鎖定知名連鎖賣場下手，每逛一次就取走架上洗髮精等用品，得手後再到蝦皮賣場APP販售，2個月營業額40萬元，警方追查金流發現他靠著無本生意，進帳高達250萬元，2日將他逮捕到案，從他的住處查扣清潔用品等343件贓物，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

台南市警一分局東門派出所上個月29日接獲轄內知名連鎖賣場人員報案，稱近來盤點商品，發現香氛豆及洗髮精等商品數量短缺嚴重，懷疑遭竊，東門所長陳宗鑫派員多日查訪蒐證，掌握鄭男涉有重嫌，昨天持台南地方法院搜索票前往白河區鄭男住處，將他逮捕到案。

警方指出，鄭男住處現場查扣贓物大批贓物，數量高達343件，從洗髮精、潤髮乳、香氛豆等都有，市價約9萬5592元，經擴大清查發現，鄭嫌除在一分局轄區犯案外，作案範圍更涉其他地區，「偷遍半個台灣」，而且作案時間也有一陣子，員警正積極追查是否還有其他賣場遭竊。

據了解，鄭男每次去逛該賣場都從入口進去、入口出門，根本不會經過櫃檯，神不知鬼不覺「取走」架上物品，卻沒人發現，得手後，就將所竊得商品放在蝦皮平台APP販售，賺來的錢用於償還債務。據悉，鄭男過去前科也是偷該賣場物品，但過去都是偷1件、2件，胃口愈養愈大，訊後，依竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。