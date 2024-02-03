立法院長選舉爆插曲，綠白互控對方打電話喬院長，綠稱民眾黨主席柯文哲推銷黃珊珊選院長，並稱可以支持民進黨派出的副院長；民眾黨一方則稱，是民進黨透過多個中間人來尋求合作，柯文哲更揚言對綠營及媒體提告。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉怒轟，白營想「以小吃大」已經有一個套路，為達目的不擇手段。

吳子嘉昨（2）日在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲的行為模式已經有一個套路，立法院長這一攤主要是騙韓國瑜；第二個更惡劣，就是想「小」吃「大」，跟10月談藍白合一樣。主持人劉寶傑補充，民眾黨在下架藍白合的時候，要把國民黨吃掉；這次立法院長要卡韓國瑜，白要吃掉綠。

吳子嘉還表示，拆解民眾黨招數，最早是因為民進黨籍前立委游錫堃不斷去求柯文哲，這招叫趁人之危，落井下石，「柯認為民進黨現在慘了，不能接受韓國瑜當院長，就被自己抓到了，於是主動去推銷黃珊珊，不料最後被民進黨主席賴清德識破，今天就是求歡被拒、憤而行兇。」

吳子嘉認為，柯文哲喊告是沒有必要的，但柯永遠喜歡擺在一個高姿態，「是你拜託我，不是我找你，根本是在玩人，要裡子面子，還要吃人夠夠」。吳轟，柯文哲搞不清楚狀況，行動架構建立在幻想之上，基礎就是對方被吃定了，就只有被欺負的份。

此外，吳子嘉還回溯2023年10月15日藍白合協商，質疑柯文哲簽6點協議，是不是在簽的那天就準備翻臉，「他的模式就是我佔便宜、我吃你、我做大，現在證明流程是個方案，且占到便宜，前面都無所謂，為了達到目的不擇手段」。