立法院長新任院長韓國瑜前天宣誓就職後，開始緊鑼密鼓徵詢立法院秘書長人選，據了解，韓國瑜前天當選宣誓就職後，就拜訪前立法院長王金平，多方推薦下，韓國瑜決定邀請周萬來出任立院祕書長；對此，民進黨立委許智傑表示，這是院長的人事權，當然尊重，看周萬來的資歷，確實熟悉立法院事務，本席期待未來周祕書長可以跟韓院長互補，盡速上工，提升行政效率，才符合國人的期待。

民進黨立委吳思瑤稱讚，周萬來服務立院將近40年，從她擔任國會助理開始，周萬來就在立院服務，確實是立院的活字典老經驗，周萬來嫻熟議事也了解實務運作模式，這是一張安全牌，確實可望有助立院穩健運行。

吳思瑤指出，但畢竟找來稱職的CEO，不代表院長就可以高枕無憂，也不是找來一個認真的祕書長，院長就可以混水摸魚，祕書長是輔佐的角色，主持議事的還是院長，盼韓院長要拿出敬業精神，該上班就上班，該上工就上工，不要砸了立院的招牌，弱化國會的品質。