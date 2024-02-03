性騷案最常發生在哪裡？台中市警局統計，中市去年共受理521件性騷擾案，案發地點以辦公場所占14.2％最高，性騷擾態樣以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀等身體隱私部位占69％最高，被害人年齡以18至30歲占44％最高，雙方以熟識占70.1％最多。

去年掀起「Me Too」運動風潮，政府8月16日公布修正性平三法（性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法）。台中市婦幼警察隊隊長許正懋表示，經統計發現，性騷擾兩造關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，容易導致受害者不敢發聲求助，造成身心極大傷害，也讓社會充滿恐懼與不安。

根據台中市警局統計，2023年受理性騷擾及行政申訴案件共521件，被害人年齡以18至30歲占44％最高，女性被害人占90.5％；兩造關係以熟識占70.1％最多；案發地點以辦公場所占14.2％最高；性騷擾事件態樣分析，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位占69％最高。

婦幼隊表示，新修正性平三法將自113年3月8日施行，為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置，增訂權勢性騷擾類型，針對受監督、照護、指導之人利用權勢或機會性騷擾者，加重相關處罰。

此外，為保護被害人權益延長性騷擾申訴時效，一般性騷申訴時效為知悉事件起2年、自事件發生起5年；權勢性騷的申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；性騷若發生於未成年時，申訴時效為成年後3年，若是雇主性騷，被害人得於離職後1年，自事件發生起10年內申訴。

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