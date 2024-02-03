美國參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）31日舉行聽證會，就兒童網路安全問題，向各大社群平台公司Meta、X、TikTok、Snap、Discord的執行長進行質詢。過程中，共和黨參議員柯頓一再質問TikTok執行長周受資與中國共產黨的關係，以及他對天安門事件的看法，這些與聽證會主題無關的質詢曝光後，不少人批評柯頓明顯帶有「恐中」心態和種族歧視。

美國全國公共廣播電台（NPR）、國家廣播公司（NBC）報導，共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）於31日的聽證會上，反覆施壓出席作證的周受資。

柯頓問：「你是否曾經是中國共產黨黨員？」周受資回答：「參議員，我是新加坡人。」柯頓再問：「你是否曾與中國共產黨有關係，或者他們的一份子？」周受資答：「沒有，參議員。我再次強調，我是新加坡人！」

Sen. Tom Cotton: "Have you ever been a member of the Chinese Communist Party?"



TikTok CEO Shou Zi Chew: "Senator, I'm Singaporean. No."



Cotton: "Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party?"



Chew: "No, senator. Again, I'm Singaporean." pic.twitter.com/1pZaQ64Wxz — NBC News (@NBCNews) January 31, 2024

華人占新加坡人口逾75%，法律禁止年滿21歲的成人擁有雙重國籍。周受資與家人住在新加坡，他的妻小都是美國籍。

除了質疑周受資與中國共產黨的關係，柯頓也提問周受資對天安門事件的看法。柯頓問：「之前你回應說，1989年6月在天安門廣場發生的事件是一場『大規模抗議』。天安門廣場那時還發生了其他事情嗎？」

周受資表示：「是的，我想這些都記載得很清楚，那裡發生了一場大屠殺。」

這些交鋒很快在社群媒體上引發熱議，記者兼數位媒體顧問摩爾（Heidi Moore）在X平台表示：「這非常驚人，這顯示我們政府的種族歧視有多麼嚴重，不單是因為問題本身就帶有『恐中』心態，也因為柯頓顯然無法區分亞洲人，就算他們已經清楚告訴他了。」

支持亞裔美籍候選人的政治行動委員會「亞太裔勝利基金會」（AAPI Victory Fund）也在X表示：「柯頓參議員這一連串提問令人感到可恥，這是公然展現種族歧視，非常危險。」

柯頓在聽證會後接受福斯新聞訪問，仍繼續為自己辯護：「很不幸地，新加坡是全球受中國共產黨滲透和影響最深的地方之一，因此周受資有很多問題需要回答，他必須說明TikTok在美國做了些什麼、以及這麼做的原因。」

這已不是周受資第一次因為自身背景而受到美國國會質疑，去年他也因為TikTok的安全問題而出席參院聽證會。過去他曾表示，TikTok「不受任何政府的操縱。」