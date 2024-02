美國報復攻擊伊拉克和敘利亞境內親伊朗激進分子目標

就在美國總統拜登和五角大廈高層2日稍早在德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)出席迎靈儀式,悼念在約旦殉職的3名美軍後兩小時,美軍隨即奉命展開報復攻擊。

綜合外電報導,白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)說,包括B-1轟炸機在內,有多架軍機從美國出發,參與這次軍事行動。而在為時約30分鐘的空襲中,美軍對敘利亞和伊拉克超過85個目標,發射了超過125枚精準導引彈藥。

拜登說,美國的回應周五雖已展開,但它將在「我們選擇的時間和地點持續進行」。「美國並不尋求在中東,或世上其他任何地方發生衝突,」他在聲明中說,「但是讓那些所有可能想傷害我們的人明白這點:要是你傷害美國人,我們就會回應。」同時美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)也直言,美國打擊伊朗和敘利亞境內新伊朗激進分子目標,只是「回應的開始」。

而美軍中央司令部(CENTCOM)在聲明中說,他們所打擊的設施包括民兵組織與接受伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)資助的指揮控制作戰中心、情報中心,以及火箭彈、飛彈和無人機儲存庫和後勤和彈藥供應鏈設施。

美軍打擊伊拉克軍火庫引發二度爆炸

美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)的分析師指出,儘管攻擊美軍的民兵部隊說,他們是為了回應以色列攻打巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas),但事實上,這是伊朗長期外交政策,設法將美方勢力逐出中東的一部分。例如,德黑蘭在加薩扶植巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)、在黎巴嫩資助民兵組織「真主黨」(Hezbollah),並在葉門為什葉派叛軍「青年運動」(Houthis)撐腰,都是為了要達成這個目標。

而約旦邊境的美國基地直接支援駐敘利亞前哨基地約900名美軍,最近當地遭無人機攻擊,可能是親伊朗激進分子為了破壞美國在東敘利亞的掌控,以打通從約旦到約旦河西岸的武器走私路線所致。